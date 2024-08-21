ДТП с четырьмя пострадавшими устроил пьяный водитель в центре Иркутска

По предварительной информации, за рулем был 21-летний местный житель, у которого никогда не было прав на вождение автомобиля. Помимо этого, одна из пострадавших рассказала, что перед тем, как отправится в поездку, они пили алкоголь. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.