ДТП с четырьмя пострадавшими устроил пьяный водитель в центре Иркутска

Около шести часов утра 20 августа полицейским пришлось устроить погоню за водителем «Тойоты». В результате произошло ДТП, машина врезалась в дерево. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
Во время патрулирования центральных улиц Иркутска, ДПСники обратили внимание на автомобиль «Тойота Виндом», который совершал опасные маневры. Полицейские, чтобы остановить водителя, начали обращать на себя внимание с помощью специальных сигналов и громкоговорителя. Но водитель иномарки проигнорировал все требования и попытался скрыться.
— В районе пересечения улиц Верхняя Набережная и Кожова водитель не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате аварии в больницу с различными травмами доставлены четыре человека — две девушки и два парня, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, за рулем был 21-летний местный житель, у которого никогда не было прав на вождение автомобиля. Помимо этого, одна из пострадавших рассказала, что перед тем, как отправится в поездку, они пили алкоголь. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Ольхонского района отправится в колонию на 5,6 лет за смертельную аварию.