Искал участников: иностранец помогал терроризму в Хабаровске

Сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю задержали иностранца за содействие терроризму. Уроженец стран Средней Азии помогал преступникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подробности случившегося не раскрываются. Известно только, что мужчина искал новых участников.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», — рассказали в ФСБ.
На основании данных оперативников следственный отдел Федеральной службы безопасности завел уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.
По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей или без него, а также пожизненное лишение свободы.