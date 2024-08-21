Собянин назвал ночную атаку дронов одной из самых масштабных за все время

О первом сбитом в Подольске беспилотнике Сергей Собянин сообщил в 03:02. Девятый и десятый по счету БПЛА, летевшие к Москве, были уничтожены около 04:40. «Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — написал Собянин в Telegram.