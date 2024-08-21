Минобороны показало кадры боевой работы орудия Д-30 в зоне СВО

«Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника. Для точного поражения целей нужна хорошая корректировка. Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После пристрелочного выстрела сразу идет беглый огонь. Два-три беглых сразу и уже цель уничтожена», — рассказал командир огневого взвода с позывным Джокер, его цитирует оборонное ведомство.