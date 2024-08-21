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Минобороны показало кадры боевой работы орудия Д-30 в зоне СВО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Расчет орудия Д-30 группировки «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет орудия Д-30 группировки войск “Днепр” уничтожил наблюдательный пункт (НП) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был замаскирован в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы работают во взаимодействии с расчетами беспилотников, которые ведут воздушную разведку и корректируют огонь.

«Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника. Для точного поражения целей нужна хорошая корректировка. Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После пристрелочного выстрела сразу идет беглый огонь. Два-три беглых сразу и уже цель уничтожена», — рассказал командир огневого взвода с позывным Джокер, его цитирует оборонное ведомство.