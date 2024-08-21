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Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Южной группировки войск уничтожили опорный пункт подразделений ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВ ведут стрельбу из закрытых огневых позиций. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи применяют тактику «танковой карусели». В ведомстве уточнили, что поочередная парная стрельба из танков позволяет накрыть противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки. «Бетонные перекрытия, дома. Пытаемся прорваться, помочь пехоте, чтобы они прорвались. Противник огрызается. И FPV-дроны, и артой работают. Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Выскочили, отработали, уехали», — рассказал командир танкового взвода с позывным Зуйок.

По его словам, ВСУ ведут обстрел мирных жителей в направлении Горловки. «Противник работает с Торецкого. Работает по Горловке по мирным жителям, ну и позиции выискивают, по позициям работают по нашим. Даже FPV-дроны запустили и могут гражданскую машину просто взорвать», — добавил военнослужащий.