Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи применяют тактику «танковой карусели». В ведомстве уточнили, что поочередная парная стрельба из танков позволяет накрыть противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки. «Бетонные перекрытия, дома. Пытаемся прорваться, помочь пехоте, чтобы они прорвались. Противник огрызается. И FPV-дроны, и артой работают. Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Выскочили, отработали, уехали», — рассказал командир танкового взвода с позывным Зуйок.