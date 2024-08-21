На Авдеевском направлении сорвали три контратаки ВСУ

Как рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным «Отличник», на заграждениях взвода подрывалась как пехота, так и бронированная и боевая техника противника. В частности, по словам командира, удавалось поразить и вывести из строя танк Leopard, пять БМП Bradley, Marder, БТР MaxxPro.