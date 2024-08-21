Нетрезвая красноярка врезалась в столб, не справившись с управлением

В Красноярске нетрезвая автолюбительница, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, не справилась с управлением и врезалась в столб,
29-летняя женщина ночью на автомобиле «Мазда 6» двигалась на большой скорости по ул. Монтажников.
Сотрудники ГАИ попытались ее остановить, однако она попыталась скрыться. Но, проехав совсем немного, потеряла управление и врезалась в световую опору. Столб от удара упал на землю.
К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Нетрезвая девушка всю вину возложила на пассажиров в салоне, которые громко кричали и отвлекали её.
Меж тем, алкотестер показал 0,60 мг/л, на автолюбительницу составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ее штраф в размере 300 00 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Буквально пять дней назад сотрудники ДПС задержали пьяного мужчину, который катался на квадроцикле с женщинами и ребенком.