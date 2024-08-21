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Нетрезвая красноярка врезалась в столб, не справившись с управлением

ДТП произошло ночью на ул. Монтажников, по которой на большой скорости двигалась выпившая женщина.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске нетрезвая автолюбительница, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, не справилась с управлением и врезалась в столб,

29-летняя женщина ночью на автомобиле «Мазда 6» двигалась на большой скорости по ул. Монтажников.

Сотрудники ГАИ попытались ее остановить, однако она попыталась скрыться. Но, проехав совсем немного, потеряла управление и врезалась в световую опору. Столб от удара упал на землю.

К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Нетрезвая девушка всю вину возложила на пассажиров в салоне, которые громко кричали и отвлекали её.

Меж тем, алкотестер показал 0,60 мг/л, на автолюбительницу составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ее штраф в размере 300 00 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Буквально пять дней назад сотрудники ДПС задержали пьяного мужчину, который катался на квадроцикле с женщинами и ребенком.