Житель Красноярска отравился мухомором и попал в больницу

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю с «КП»-Красноярск поделились подробностями этого случая. Пациент рассказал медикам, что ел ядовитые грибы регулярно «с целью одурманивания». В последний раз он, видимо, не рассчитал дозировку и свои силы. В итоге организм не выдержал, и теперь предстоит длительное лечение. Отравившийся отказался «сдавать» врачам свои «грибные места».