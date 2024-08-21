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Житель Красноярска отравился мухомором и попал в больницу

В Красноярске трое мужчин оказались в токсикологии после мухоморов с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска отравился мухомором и попал в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Здоровью 30-летнего мужчины нанесен серьезный урон употреблением в пищу ядовитого гриба.

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю с «КП»-Красноярск поделились подробностями этого случая. Пациент рассказал медикам, что ел ядовитые грибы регулярно «с целью одурманивания». В последний раз он, видимо, не рассчитал дозировку и свои силы. В итоге организм не выдержал, и теперь предстоит длительное лечение. Отравившийся отказался «сдавать» врачам свои «грибные места».

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с начала 2024 года это уже третий случай «мухоморных» отравлений. Известно, что все пострадавшие — мужчины из краевого центра.