Житель Красноярска отравился мухомором и попал в больницу

Житель Красноярска отравился мухомором и попал в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Здоровью 30-летнего мужчины нанесен серьезный урон употреблением в пищу ядовитого гриба.
В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю с «КП»-Красноярск поделились подробностями этого случая. Пациент рассказал медикам, что ел ядовитые грибы регулярно «с целью одурманивания». В последний раз он, видимо, не рассчитал дозировку и свои силы. В итоге организм не выдержал, и теперь предстоит длительное лечение. Отравившийся отказался «сдавать» врачам свои «грибные места».
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что с начала 2024 года это уже третий случай «мухоморных» отравлений. Известно, что все пострадавшие — мужчины из краевого центра.