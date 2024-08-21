Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аварии погиб 31-летний мужчина и его 6-летний сын в Нижнеилимском районе

Машина столкнулась с большегрузом.
Источник: Комсомольская правда

В Нижнеилимском районе неподалеку от поселка Семигорск на 473 км федеральной автодороги 20 августа около 17:40 произошло смертельное ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал со стороны города Усть-Кута в Братск. Мужчина потерял контроль над управлением и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Ситрак».

— В аварии водитель от полученных травм погиб на месте ДТП, его 6-летний сын скончался в больнице. Также в салоне иномарки находилась 30-летняя супруга водителя и еще трое детей в возрасте 12 и 13 лет. Им оказали разовую медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Есть сведения, что у погибшего водителя не было водительского удостоверения, а перед поездкой семейная пара вероятнее всего выпивала алкоголь. Также взрослые и дети, находившиеся в салоне, не были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека.