В аварии погиб 31-летний мужчина и его 6-летний сын в Нижнеилимском районе

Есть сведения, что у погибшего водителя не было водительского удостоверения, а перед поездкой семейная пара вероятнее всего выпивала алкоголь. Также взрослые и дети, находившиеся в салоне, не были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.