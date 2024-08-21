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Один человек погиб и два пострадали в аварии на Байкальском тракте

Водитель «Subaru Levorg» не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

На 44 километре Байкальского тракта 20 августа произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель «Subaru Levorg» не смог справится с управлением. После чего автомобиль слетел с дороги и врезался в деревья. Об этом КП-Иркутск сообщили ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Всего в машине находилось четыре человека. Спасатели передали МЧСникам тело погибшего 25-летнего мужчины. Также первую помощь оказали 24-летней женщине.

— В состоянии средней степени тяжести с ушибами и ссадинами, травмой шейного отдела позвоночника она была передана врачам, — рассказали в пресс-службе отряда.

Водитель и еще один пассажир от помощи врачей отказались.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе в аварии погиб водитель и его 6-летний сын.