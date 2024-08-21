Один человек погиб и два пострадали в аварии на Байкальском тракте

На 44 километре Байкальского тракта 20 августа произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель «Subaru Levorg» не смог справится с управлением. После чего автомобиль слетел с дороги и врезался в деревья. Об этом КП-Иркутск сообщили ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».