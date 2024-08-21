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Ушел от соседей домой один и пропал: поиски 5-летнего мальчика продолжаются в селе Забайкалья

5-летний мальчик пропал в Забайкалье днем 20 августа.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 августа обеспокоенные родители 5-летнего Макара Старикова из Забайкалья обратились в полицию с заявлением о пропаже сына. Взрослые сообщили в отделении, что мальчишка был днем в гостях у соседей в селе Мангут. Спустя время ребенок отправился один домой. Но он так и не добрался… Сколько предстояло пройти юному сибиряку непонятно. Однако в соцсетях отмечают, что дома находились поблизости. Сейчас Макара ищут родные, полиция, волонтеры, местная администрация. Особенно тщательно группы прочесывают берег реки Онон, которая находится вблизи села.

— В отделение полиции по Кыринскому району поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего 2019 года рождения в селе. Личный состав отделения полиции по Кыринскому району поднят по сигналу сбор, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкальскому краю. — Поисковые мероприятия продолжаются.

Ростом Макар 110−115 с, волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи ребенок был одет в зеленую футболку, черные шорты и серые кроссовки.