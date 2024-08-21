Ушел от соседей домой один и пропал: поиски 5-летнего мальчика продолжаются в селе Забайкалья

Вечером 20 августа обеспокоенные родители 5-летнего Макара Старикова из Забайкалья обратились в полицию с заявлением о пропаже сына. Взрослые сообщили в отделении, что мальчишка был днем в гостях у соседей в селе Мангут. Спустя время ребенок отправился один домой. Но он так и не добрался… Сколько предстояло пройти юному сибиряку непонятно. Однако в соцсетях отмечают, что дома находились поблизости. Сейчас Макара ищут родные, полиция, волонтеры, местная администрация. Особенно тщательно группы прочесывают берег реки Онон, которая находится вблизи села.