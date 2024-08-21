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Новая волна ливней может накрыть Приморье — оперативный прогноз

Что будет с погодой на выходных.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 77% 754 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

Новая волна ливневых осадков может накрыть Приморский край уже в ближайшие дни. По словам главного синоптика региона, штормовое предупреждение все еще остается в силе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозу метеоролога Бориса Викторовича Кубая, в крае ожидается сложная метеорологическая ситуация в ближайшие дни. Антициклон, который ранее пытался ослабить влияние полярного фронта, южного циклона и тропической депрессии JONGDARI, начинает терять силы и полностью исчезнет с синоптической карты в ближайшие сутки. Это приведет к тому, что 22—23 августа над регионом пройдет полярный фронт, сопровождаемый субтропической воздушной массой, создавая условия для точечной взрывной конвекции. На разных территориях Приморья будут наблюдаться ливни различной интенсивности и продолжительности.

Ситуация на реках региона после предыдущих ливней остается под контролем: уровни воды поднялись до неблагоприятных отметок, но критических значений не достигли. Однако предстоящие локальные ливни могут усугубить ситуацию, и все будет зависеть от географии взрывной конвекции.

Что касается выходных, предварительные расчеты показывают, что с субботы антициклон снова начнет набирать силу и постарается стабилизировать погоду хотя бы до середины следующей недели. Штормовое предупреждение пока остается в силе.