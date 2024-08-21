Новая волна ливней может накрыть Приморье — оперативный прогноз

По прогнозу метеоролога Бориса Викторовича Кубая, в крае ожидается сложная метеорологическая ситуация в ближайшие дни. Антициклон, который ранее пытался ослабить влияние полярного фронта, южного циклона и тропической депрессии JONGDARI, начинает терять силы и полностью исчезнет с синоптической карты в ближайшие сутки. Это приведет к тому, что 22—23 августа над регионом пройдет полярный фронт, сопровождаемый субтропической воздушной массой, создавая условия для точечной взрывной конвекции. На разных территориях Приморья будут наблюдаться ливни различной интенсивности и продолжительности.