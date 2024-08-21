Новая волна ливней может накрыть Приморье — оперативный прогноз

Новая волна ливневых осадков может накрыть Приморский край уже в ближайшие дни. По словам главного синоптика региона, штормовое предупреждение все еще остается в силе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
По прогнозу метеоролога Бориса Викторовича Кубая, в крае ожидается сложная метеорологическая ситуация в ближайшие дни. Антициклон, который ранее пытался ослабить влияние полярного фронта, южного циклона и тропической депрессии JONGDARI, начинает терять силы и полностью исчезнет с синоптической карты в ближайшие сутки. Это приведет к тому, что
Ситуация на реках региона после предыдущих ливней остается под контролем: уровни воды поднялись до неблагоприятных отметок, но критических значений не достигли. Однако предстоящие локальные ливни могут усугубить ситуацию, и все будет зависеть от географии взрывной конвекции.
Что касается выходных, предварительные расчеты показывают, что с субботы антициклон снова начнет набирать силу и постарается стабилизировать погоду хотя бы до середины следующей недели. Штормовое предупреждение пока остается в силе.