В иркутском аэропорту жительница Бурятии обокрала ребенка

«Она рассказала, что, находясь в туалете аэропорта Иркутска, увидела сумку, которая висела на крючке дверцы. Открыв ее, обнаружила 20 тысяч руб. Деньги присвоила и убыла в Домодедово, где внесла их на банковскую карту в торговом центре».