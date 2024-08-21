В иркутском аэропорту жительница Бурятии обокрала ребенка

22-летняя жительница Бурятии обокрала девочку в аэропорту Иркутска. Она похитила из забытой в туалете сумки 20 тысяч рублей, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, вычислили воровку быстро. В этом помогли камеры видеонаблюдения. Молодая женщина работает вахтовым методом и летела на очередные заработки.
Пока шло разбирательство, она успела улететь рейсом «Иркутск — Домодедово», и далее в Магадан. Где ее и задержали.
«Она рассказала, что, находясь в туалете аэропорта Иркутска, увидела сумку, которая висела на крючке дверцы. Открыв ее, обнаружила 20 тысяч руб. Деньги присвоила и убыла в Домодедово, где внесла их на банковскую карту в торговом центре».
Теперь девушка — фигурантка уголовного дела. И находится под подпиской о невыезде.