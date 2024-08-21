В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП

«Водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с встречным Toyota Prius Alpha. Женщина 1970 года рождения — водитель Toyota Corolla — скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пассажир этого же авто мужчина 1947 года рождения и пассажиры Toyota Prius Alpha: женщина 1986 года рождения и ее трое несовершеннолетних детей (17, 13, три года) доставлены в медучреждение», — сообщает полиция.