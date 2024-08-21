«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки “Кракен” <…> И вот наконец к ним прилетело», — заявил собеседник агентства.
Согласно предоставленным Лебедевым данным, удар, предположительно, пришелся по складу с ракетами.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления также заявил, что весной в Галициново завезли «длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты». Собеседник агентства предположил, что это были американские ATACMS.
Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировали в марте 2022 года главари полка «Азов»* и командование Главного управления разведки Минобороны Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация