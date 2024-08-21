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До трех лет лишения свободы за ДТП в Алматы: гражданина Грузии экстрадировали из Польши

Из Польши в Казахстан экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 21 августа 2024 года заявили в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/GenPr

Экстрадиция из Польши проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Республики Казахстан в Республике Польша.

«Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По запросу Генпрокуратуры РК подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор.

«За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Как отметили в надзорном органе, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша, «экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши».

Кроме того, в текущем году польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана.