До трех лет лишения свободы за ДТП в Алматы: гражданина Грузии экстрадировали из Польши

«Подозреваемый в 2023 году в Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши».