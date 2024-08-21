Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 — над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три — над Калужской и два над Курской областью.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.