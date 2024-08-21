Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО ночью уничтожили 45 украинских беспилотников

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 украинских дронов, в том числе 11 над Московской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 — над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три — над Калужской и два над Курской областью.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.