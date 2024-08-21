В Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы

По данным ведомства, мужчина является выходцем одной из среднеазиатских стран. Отмечается, что он активно убеждал граждан Узбекистана проходить обучение у террористов и непосредственно участвовать в подготовке к терактам.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» и заключили под стражу. Расследование обстоятельств ситуации продолжается.
До этого сообщалось, что в ЛНР следователи завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» и «Правый сектор». Отмечается, что девушка знала о запрете деятельности этих объединений на российской территории, однако все равно осуществила не менее 10 денежных переводов.