В Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы

До этого сообщалось, что в ЛНР следователи завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» и «Правый сектор». Отмечается, что девушка знала о запрете деятельности этих объединений на российской территории, однако все равно осуществила не менее 10 денежных переводов.