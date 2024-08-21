62-летний хабаровчанин на улице ударил ножницами в живот 19-летнего парня

Полицейские задержали мужчину, который ножницами нанес ранение прохожему на одной из улиц в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию Хабаровска поступило сообщение о том, что с одной из улиц краевого центра в медицинское учреждение был доставлен 19-летний молодой человек с проникающим колото-резаным повреждением живота. Выяснилось, что ранение ему нанёс ножницами неизвестный мужчина, который после преступления скрылся. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника, когда тот направлялся на работу. Им оказался ранее не судимый 62-летний местный житель, трудоустроенный охранником в магазине.
Подозреваемый рассказал, что на улице у него возникла ссора с молодым человеком, который находился в компании своих друзей. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой он поранил оппонента.
Сотрудники полиции изъяли орудие совершения преступления, а в отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигурант водворён в изолятор временного содержания.