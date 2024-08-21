62-летний хабаровчанин на улице ударил ножницами в живот 19-летнего парня

В полицию Хабаровска поступило сообщение о том, что с одной из улиц краевого центра в медицинское учреждение был доставлен 19-летний молодой человек с проникающим колото-резаным повреждением живота. Выяснилось, что ранение ему нанёс ножницами неизвестный мужчина, который после преступления скрылся. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.