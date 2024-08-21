Мошенники похитили у четырех петербуржцев 1,7 млн рублей с подменных номеров

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что два оператора связи, названия которых не уточняются, допустили пропуск в свои сети четырех соединений из иностранных государств с подменными телефонными номерами, использующими нумерацию, соответствующую российской системе.
С помощью таких звонков мошенники похитили у четырех жителей Петербурга в общей сложности более 1,7 млн рублей. При этом данные телефонные звонки операторами не блокировались, отметили в прокуратуре.
В итоге было возбуждено четыре дела об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в суд.
Ранее стало известно, что петербургская прокуратура будет судиться с «СТ Телеком» из-за неподключения к информационной системе «Антифрод».