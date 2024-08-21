30 лет спустя. Киллер из 90-х добровольно сдался ФСБ в Петербурге

Московский районный суд вынес приговор жителю Петербурга Сергею Мирошнику, который в конце прошлого года пришел с чистосердечным признанием в городское управление ФСБ.
59-летний мужчина рассказал, что был активным участником тамбовской ОПГ, сейчас он серьезно болен, и перед смертью хочет покаяться в грехах юности. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима за двойное убийство.
Исповедь перед чекистами.
В конце декабря 2023 года в управление ФСБ по Санкт-Петербурге на Литейном пожаловал необычный посетитель — уже возрастной мужчина потребовал встречи с оперативником, и, добившись аудиенции, рассказал про свою роль в заказном убийстве, совершенном 30 лет назад.
Слегка ошарашенные этим признанием сотрудники спецслужбы все-таки задержали заявителя, и, к их удивлению, рассказанные им факты нашли подтверждение — 59-летний житель Петербурга Сергей Мирошник действительно имел прямое отношение к бандитскому Петербургу 90-х годов, и, судя по всему, в самом деле совершил то самое громкое убийство, в котором теперь чистосердечно признался.
Борьба за редкие металлы.
Выяснилось, что Мирошник был активным членом одной из самых могущественных бандитских ОПГ Петербурга — т.н. «тамбовских» (свое название она получили по месту рождения главарей группировки, однако в неё входили далеко не только уроженцы Тамбовской области).
В начале 90-х ОПГ только набирала вес и влияние, переходя от банального «крышевания» коммерческих ларьков и предпринимателей к более серьезным коммерческим предприятиям. В 1993-м «тамбовские» схлестнулись с конкурентами из-за контроля над рынком редких металлов, и разобраться с лидерами оппонентов вызвался именно молодой тогда Сергей Мирошник.
Его жертвами должны были стать Виталий Архипов и Виктор Михеев из конкурирующей ОПГ. Бандиты знали, что их можно подловить в микроавтобусе марки РАФ у рынка на улице Решетникова. Изначально планировали просто заложить бомбу и взорвать конкурентов, однако Мирошник от этой идеи отказался — улица была чересчур оживленной, и могли пострадать непричастные. А значит, милиция была бы более настойчива в поисках исполнителей убийства.
Поэтому Мирошник выбрал пистолет ТТ — в январе 1993 года он подошёл к автомобилю и недрогнувшей рукой расстрелял соперников по криминальному бизнесу. Из 8 пуль в обойме он выпустил шесть. Один из мужчин скончался на месте, второго успели госпитализировать в Военно-медицинскую академию. Пистолет Сергей Мирошник выкинул в Обводный канал.
Ни денег, ни счастья.
Это преступление добавило ему авторитета внутри ОПГ, однако не принесло особых богатств. Мирошнику заплатили 3 тысячи долларов (чуть больше 1 млн 200 тыс в рублях по тогдашнему курсу), а уже в 1997 году он оказался за решёткой по другому делу. Вскоре вышел, но карьеры в криминальных кругах уже не сделал. Близкие друзья были или в могиле, или за решёткой, или летали уже чересчур высоко.
Мирошник жил обычной жизнью — а после того, как умерла его жена, а он сам узнал про собственное тяжелое заболевание, то решил прийти с повинной. Облегчить совесть перед смертью.
После того, как он дал чистосердечные показания, а следственный эксперимент подтвердил их правдивость, дело отправили в суд. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Московский районный суд признал Мирошника виновным в убийстве и покушении на убийство. Он получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
С учетом его диагноза, на свободу бывший гангстер, скорее всего, уже не выйдет, и он сам это прекрасно понимал, когда принимал решение прийти с повинной.
Напомним, что в последние несколько лет уголовный розыск Петербурга раскрыл целую серию громких преступлений, совершенных в 90-е годы. Среди задержанных оказались депутат поселкового совета в Ленобласти, высокопоставленный сотрудник налоговой, бизнесмен, владелец популярного клуба в Петербурге и даже самозваный священник.
Все они постарались забыть про грехи бандитской молодости, вот только совершенные ими преступления, как оказались, не были списаны в архив.