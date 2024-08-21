30 лет спустя. Киллер из 90-х добровольно сдался ФСБ в Петербурге

Это преступление добавило ему авторитета внутри ОПГ, однако не принесло особых богатств. Мирошнику заплатили 3 тысячи долларов (чуть больше 1 млн 200 тыс в рублях по тогдашнему курсу), а уже в 1997 году он оказался за решёткой по другому делу. Вскоре вышел, но карьеры в криминальных кругах уже не сделал. Близкие друзья были или в могиле, или за решёткой, или летали уже чересчур высоко.