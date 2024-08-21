Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

«У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Она может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — сказал он.