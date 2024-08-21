Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

«У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым они должны пролететь и сбросить груз. Она может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — сказал он.
Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Кроме того, «Бабу-ягу» оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.