Пьяный челябинец напал на прибывшую по вызову бригаду скорой помощи

— Для защиты у бригады есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии, — прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи областного Минздрава Александр Васильев. — Кроме того, все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций и действиям во время них.