Пьяный челябинец напал на прибывшую по вызову бригаду скорой помощи

— Бригада скорой медицинской помощи приехала на адрес по поводу алкогольного отравления, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вёл себя агрессивно, напал на фельдшера и нанёс ему несколько ударов в область грудной клетки.
В министерстве уточнили, что в прошлом году в Челябинской области сотрудники скорой помощи подвергались нападениям 60 раз.
— Для защиты у бригады есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии, — прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи областного Минздрава Александр Васильев. — Кроме того, все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций и действиям во время них.
По словам Александра Васильева, нападения на медиков, особенно оказывающих экстренную помощь, чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких..