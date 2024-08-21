Два пожара за день случились из-за холодильников в Челябинске

В Челябинске за день произошли два пожара, связанных с возгоранием холодильников. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Первый случай произошел на улице Татьяничевой. Бдительный сосед из смежной квартиры заметил дым из розетки и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и устранили возгорание.
В доме на улице Российской жильцы справились с огнем самостоятельно, еще до прибытия огнеборцев. В обоих случаев людей в квартире не было. Причину пожара установят специалисты дознания.
При возгорании холодильника сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности — обесточить квартиру, не тушить водой, воспользоваться порошковым огнетушителем. Если огонь погасить самостотельно не удается, следует покинуть опасную зону и вызвать пожарных по номеру 101 или 112.
К слову, загореться может не только холодильник — в мае этого года челябинская школьница потушила пожар, возникший из-за стиральной машины.