Кровлю и окна восстанавливают в соседнем с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков по итогам совещания.
«Завершается ремонт кровли соседнего дома № 83. Она частично пострадала в день трагедии, — сообщил Алексей Шмыков. — В преддверии осенних дождей жильцы верхних этажей могут не переживать о том, что их квартиры пострадают от подтоплений».
Кроме этого начались работы по восстановлению поврежденных окон. Специалисты уже проводят замеры, чтобы изготовить новые.
По его словам, жильцы обрушившегося дома заключили уже 62 соглашения на получение выплат для приобретения жилья. 30 семей уже оформляют сделки на новые квартиры.
«МК-Урал» ранее писал, что в шесть загородных лагерей Свердловской области отправились 12 детей, которые проживали доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.
Кроме этого дети получат канцелярские товары, рюкзаки и школьные принадлежности к началу учебного года. Ведется работа по приобретению для них школьной и спортивной форм.