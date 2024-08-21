Кровлю и окна восстанавливают в соседнем с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле

«Завершается ремонт кровли соседнего дома № 83. Она частично пострадала в день трагедии, — сообщил Алексей Шмыков. — В преддверии осенних дождей жильцы верхних этажей могут не переживать о том, что их квартиры пострадают от подтоплений».