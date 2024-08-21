Домодедово работает штатно после ограничений на фоне атаки дронов

В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых — над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 — над Белгородской областью, 3 дрона — в Калужской и 2 — в Курской области.