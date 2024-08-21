Домодедово работает штатно после ограничений на фоне атаки дронов

Аэропорт Домодедово работает штатно после временных ограничений на фоне массовой атаки дронов на столичный регион, сообщает РИА Новости.
В авиагавани вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 02:35 до 05:44. Такое решение было принято Государственной корпорацией по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов.
Воздушная атака в ночь на 21 августа стала одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. По словам Сергея Собянина, созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.
По предварительной информации, никто не пострадал, какие-либо разрушения не выявлены. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 21 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 11 из которых — над Московской областью. Еще 23 БПЛА сбили над Брянской областью, 6 — над Белгородской областью, 3 дрона — в Калужской и 2 — в Курской области.