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«Свадебное путешествие закончилось трагедией»: по дороге с Байкала в ДТП погиб жених, а невеста пострадала

Молодожены попали в аварию на 44 км Байкальского тракта.

Источник: Комсомольская правда

Спустя пару дней после свадьбы семейная пара решила отдохнуть с друзьями на Байкале. Специально для этого приехали из Читы. Но на обратном пути случилась страшная трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции по региону, семейная пара попала в аварию.

Произошло это 20 августа около 15:20 на 44 километре Байкальского тракта. Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель машины Subaru Levorg (кем он приходится молодоженам, не уточняется) ехал со стороны поселка Листвянка. Не справившись с управлением, он слетел с дороги с дороги и врезался в деревья.

Сильнее всего пострадали сидящие на заднем сиденье. Ими и оказалась молодая пара из Читы. Мужу было всего 25 лет.

— Пассажир «Субару» от полученных травм скончался на месте. Водителю и двум пассажирам универсала понадобилась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

24-летнюю девушку, жену погибшего, доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Она получила ушибы и ссадины, а также травму шейного отдела позвоночника.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины и условия произошедшего.