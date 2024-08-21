«Свадебное путешествие закончилось трагедией»: по дороге с Байкала в ДТП погиб жених, а невеста пострадала

Произошло это 20 августа около 15:20 на 44 километре Байкальского тракта. Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель машины Subaru Levorg (кем он приходится молодоженам, не уточняется) ехал со стороны поселка Листвянка. Не справившись с управлением, он слетел с дороги с дороги и врезался в деревья.