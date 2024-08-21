«Свадебное путешествие закончилось трагедией»: по дороге с Байкала в ДТП погиб жених, а невеста пострадала

Спустя пару дней после свадьбы семейная пара решила отдохнуть с друзьями на Байкале. Специально для этого приехали из Читы. Но на обратном пути случилась страшная трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции по региону, семейная пара попала в аварию.
Произошло это 20 августа около 15:20 на 44 километре Байкальского тракта. Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель машины Subaru Levorg (кем он приходится молодоженам, не уточняется) ехал со стороны поселка Листвянка. Не справившись с управлением, он слетел с дороги с дороги и врезался в деревья.
Сильнее всего пострадали сидящие на заднем сиденье. Ими и оказалась молодая пара из Читы. Мужу было всего 25 лет.
— Пассажир «Субару» от полученных травм скончался на месте. Водителю и двум пассажирам универсала понадобилась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
24-летнюю девушку, жену погибшего, доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Она получила ушибы и ссадины, а также травму шейного отдела позвоночника.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает причины и условия произошедшего.