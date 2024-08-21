В Новосибирске мальчик с головой провалился в колодезный люк

В Новосибирске на пересечении улиц Блюхера и Геодезической мальчик с головой провалился в колодезный люк. Крышка была не закреплена — ребенок наступил на нее и угодил вниз. К счастью, его тут же спасла мама.
— Мать тут же прыгнула следом. Достала ребенка, вылезла сама. Плакать начала спустя время, когда пришло осознание, сначала был сильный стресс. Вода была горячая, но не кипяток — это и спасло от трагедии, — рассказала свидетельница в соцсетях.
Информация об опасном люке была направлена в мэрию Новосибирска и администрацию Ленинского района для дальнейшего реагирования. Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев сообщил, что написано обращение в прокуратуру области.
— Также готов оказать максимальную поддержку в части юридического сопровождения и оказанию медицинской помощи. Мы проведем альтернативный рейд по выявлению опасных объектов, — сообщил он.
Напомним, в 2023 году ребенок также падал в открытый люк. Его удалось спасти.