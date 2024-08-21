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В Хабаровске узбекистанцев вербовали в террористическую организацию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Хабаровске иностранца по подозрению в вербовке граждан Узбекистана в террористическую организацию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В российском Хабаровске задержали иностранца за содействие терроризму, мужчина находится под стражей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), сообщает ТАСС.

«Задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», — проинформировали в ФСБ.

Напомним, что Соединенные Штаты в сотрудничестве с Турцией включили в санкционный список трех граждан Узбекистана за предполагаемые связи с террористической организацией ИГИЛ.