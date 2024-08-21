Летал без разрешения: суд оценил действия вертолетчика-экстремала, напугавшего жителей Богословки

Октябрьский районный суд рассмотрел иск Омской транспортной прокуратуры к авиатору Анисимову А. В.
Анисимов — тот самый пилот-экстремал, чья эффектная посадка прямо посреди села Богословка в Омской области взорвала интернет.
8 июня нынешнего года на вертолете Robinson R44 он приземлился у сельского магазина. Не заглушив двигателя, закупился по-быстрому продуктами и улетел.
Ошарашенные жители успели заснять посадку на видео, по данному факту провела проверку транспортная прокуратура. Авиатору вменялось две статьи КоАП РФ: «нарушение порядка использования воздушного пространства» и «управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им».
Как было установлено в суде, Анисимов не имел ни плана полета воздушного судна, ни разрешения на его использование и посадку вблизи жилых домов.
Однако это не помешало авиатору, помимо визита в сельский магазин, совершить в тот же месяц еще четыре полета.
«Требования воздушного законодательства при этом не соблюдались: в Росавиацию не передана достоверная и необходимая для ведения реестра информация, — цитирует пресс-служба выводы суда. — Паспорт транспортной безопасности воздушного судна ответчиками не утвержден и в уполномоченный орган не направлен».
В итоге Фемида согласилась с доводами транспортной прокуратуры. Действия собственников вертолета признаны незаконными. Решение в законную силу не вступило.