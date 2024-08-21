Летал без разрешения: суд оценил действия вертолетчика-экстремала, напугавшего жителей Богословки

«Требования воздушного законодательства при этом не соблюдались: в Росавиацию не передана достоверная и необходимая для ведения реестра информация, — цитирует пресс-служба выводы суда. — Паспорт транспортной безопасности воздушного судна ответчиками не утвержден и в уполномоченный орган не направлен».