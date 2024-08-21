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В Челябинске военный гулял по городу с гранатой в кармане

Материалы уголовного дела рассматривал Челябинский гарнизонный военный суд.

Материалы уголовного дела рассматривал Челябинский гарнизонный военный суд. Об итогах заседания рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, осколочную гранату военный нашел в блиндаже и положил боеприпас к себе в рюкзак. Вместе с ней мужчина приехал в войсковую часть, где служил. Все это время граната находилась в его личных вещах.

В пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда также отметили, что в 2023 году мужчина отправился в отпуск и рюкзак с гранатой взял с собой. Поэтому боеприпас уже хранился в его доме, в шкафу.

«В один из дней отпуска переместил гранату в карман своей камуфляжной куртки и убыл на такси в Челябинск, где во время прогулки по городу был остановлен сотрудниками полиции, которыми у последнего в кармане куртки была обнаружена и изъята граната», — сообщили в суде.

В результате на военного возбудили уголовное дело. Суд отправил его на 1,5 года в колонию общего режима. Также южноуральцу придется выплатить штраф в 10 тысяч рублей.