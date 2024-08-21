В Челябинске военный гулял по городу с гранатой в кармане

«В один из дней отпуска переместил гранату в карман своей камуфляжной куртки и убыл на такси в Челябинск, где во время прогулки по городу был остановлен сотрудниками полиции, которыми у последнего в кармане куртки была обнаружена и изъята граната», — сообщили в суде.