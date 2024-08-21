Прокуратура проверит информацию о неизвестном самолете в небе над Нижним Тагилом

Над Нижним Тагилом пролетел неизвестный самолет. Соответствующую информацию, которая была опубликована в СМИ, проверит Уральская транспортная прокуратура.
— По данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — сообщает пресс-служба ведомства.
Также сотрудникам Уральской транспортной прокуратуры предстоит установить, что за борт оказался в небе над городом.
Напомним, в июле 2024 года УТП организовала проверку после сообщения о параплане, который поднялся в воздух над Солнечным микрорайоном Екатеринбурга. Ведомство установило, что летательный аппарат не получал разрешение на полет.