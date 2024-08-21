Три человека погибли в ДТП с участием автобуса на Брестчине

Авария случилась в 07:15 на пересечении автодорог Р-78 и Р-81.
По предварительной информации, водитель фургона Mercedes-Benz, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу. Он столкнулся с пассажирским автобусом MAЗ, который ехал по главной.
От удара автобус, в салоне которого находились 12 человек, опрокинулся.
В результате аварии погиб водитель Mercedes и два пассажира автобуса: 45-летний мужчина и 17-летняя девушка. Остальные пассажиры госпитализированы.
В СК возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Беларуси.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.