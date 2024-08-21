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Три человека погибли в ДТП с участием автобуса на Брестчине

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Смертельное ДТП произошло утром в среду в Пружанском районе, об этом сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Авария случилась в 07:15 на пересечении автодорог Р-78 и Р-81.

По предварительной информации, водитель фургона Mercedes-Benz, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу. Он столкнулся с пассажирским автобусом MAЗ, который ехал по главной.

От удара автобус, в салоне которого находились 12 человек, опрокинулся.

В результате аварии погиб водитель Mercedes и два пассажира автобуса: 45-летний мужчина и 17-летняя девушка. Остальные пассажиры госпитализированы.

В СК возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Беларуси.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.