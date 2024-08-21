В Ростовской области пожарные четвертый день тушат возгорание на нефтебазе

В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный, из них 13, по информации Голубева на вечер вторника, оставались в больницах.