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Грузовик с булыжниками опрокинулся на въезде в Златоуст

Водителя доставили в больницу.

На въезде в Златоуст накануне днём перевернулся грузовик, груженный камнем. Водителя доставили в больницу, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 20 августа в районе дома № 225 на улице Ленина. Там 44-летний мужчина за рулём большегруза Howo по неизвестным причинам съехал с дороги вправо, автомобиль опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Как сообщает «Твой регион. Южный Урал», авария случилась под знаком, запрещающим въезд грузовому транспорту, — движение для габаритных авто по улице Ленина закрыто.