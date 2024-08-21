Грузовик с булыжниками опрокинулся на въезде в Златоуст

ДТП случилось 20 августа в районе дома № 225 на улице Ленина. Там 44-летний мужчина за рулём большегруза Howo по неизвестным причинам съехал с дороги вправо, автомобиль опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения, его госпитализировали.