«Собака взяла след»: раскрыты жуткие подробности поисков 5-летнего мальчика

Прошли почти сутки после загадочного исчезновения 5-летнего Макара Старикова в селе Мангут, что в Забайкалье. Днем 20 августа мальчишка находился в гостях у соседей. Но спустя время ребенок захотел вернуться домой. Ушел он без взрослых. В администрации села корреспонденту КП-Иркутск рассказали, что юному сибиряку предстояло пройти пару десятков метров. Макар вместе с родителями жил через дом от соседей. Однако за окном стало темнеть, но малыша так никто и не видел.