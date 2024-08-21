«Собака взяла след»: раскрыты жуткие подробности поисков 5-летнего мальчика

Прошли почти сутки после загадочного исчезновения 5-летнего Макара Старикова в селе Мангут, что в Забайкалье. Днем 20 августа мальчишка находился в гостях у соседей. Но спустя время ребенок захотел вернуться домой. Ушел он без взрослых. В администрации села корреспонденту КП-Иркутск рассказали, что юному сибиряку предстояло пройти пару десятков метров. Макар вместе с родителями жил через дом от соседей. Однако за окном стало темнеть, но малыша так никто и не видел.
— Только через пять часов после пропажи ребенка его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Потеряли драгоценное время, — рассказывают в администрации. — Сейчас в селе разбит штаб. Макара ищут его родные, полиция, спасатели, волонтеры, рыбаки.
В первую очередь отрабатывалась версия утопления ребенка. Рядом с селом протекает большая река Онон. Да и пес-ищейка во время поиска привел волонтеров к берегу.
— Стало известно от родных ребенка, что мальчишка однажды уже сбегал из дома в сторону реки, — добавляют в администрации. Есть предположение, что и в этот раз мальчишка мог уйти к водоему.
Однако еще утром 21 августа поисковые группы на лодках исследовали реку с помощью подводных камер. Пусто! Кроме этого, волонтеры несколько раз обошли береговую линию. Искали в самом селе: исследовали дома, колодцы, подвалы. Но за все время ни одной зацепки.
— В лесу Макар не мог спрятаться, ведь он находится за рекой. Поэтому нужно водоем хорошо обследовать. Однако это сейчас тяжело из-за мутной воды, да и течение сильное.
А вот жители села рассказали КП-Иркутск, что мальчишка мог испугаться собаки и спрятаться в кустах. Однако эту информацию не подтверждают в ведомствах.
Ростом Макар 110−115 с., волосы светло-русые, глаза карие. В день пропажи ребенок был одет в зеленую футболку, черные шорты и серые кроссовки.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В отделение полиции по Кыринскому району поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего 2019 года рождения в селе. Личный состав отделения полиции по Кыринскому району поднят по сигналу сбор, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкальскому краю. -
К поискам подключился и региональный Следственный комитет.
— Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказывают в СК Забайкалья. — По версии следствия, 20 августа около 15 часов в селе Мангут пятилетний мальчик ушел из дома и пропал. Родители ребенка самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа.