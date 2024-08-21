Сколько человек погибло и пострадало при взрыве гранаты в Новороссийске?

Как сообщили «РИА Новости», вечером 20 августа взрыв произошел в квартире на 13 этаже высотки на Анапском шоссе. Предварительно причиной стал подрыв гранаты РГД несовершеннолетним жителем. В результате погиб 16-летний подросток, другой 16-летний мальчик и девочки 10 и 17-ти лет с травмами госпитализированы в местную больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла в окнах квартиры. Как стало известно порталу 93.RU, гранату в дом мог привезти один из отцов детей, который вернулся после службы в зоне спецоперации.