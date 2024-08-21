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Сколько человек погибло и пострадало при взрыве гранаты в Новороссийске?

Вечером 20 августа взрыв произошел на 13 этаже высотки на Анапском шоссе.

Как сообщили «РИА Новости», вечером 20 августа взрыв произошел в квартире на 13 этаже высотки на Анапском шоссе. Предварительно причиной стал подрыв гранаты РГД несовершеннолетним жителем. В результате погиб 16-летний подросток, другой 16-летний мальчик и девочки 10 и 17-ти лет с травмами госпитализированы в местную больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, взрывная волна выбила стекла в окнах квартиры. Как стало известно порталу 93.RU, гранату в дом мог привезти один из отцов детей, который вернулся после службы в зоне спецоперации.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, какого-либо возгорания пожарные на месте не тушили. Сейчас там правоохранители проводят следственные действия.

Отметим, что РГД-5 — советская наступательная ручная граната, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа. Она взрывается через 3,2 — 4,2 секунды после того, как ее выпустят. Заряд взрывчатого вещества — тротил массой 110 граммов. Радиус убойного действия осколков достигает 25 метров.