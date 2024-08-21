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Количество пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 42 человек

Число пострадавших при тушении промскладов в Пролетарске увеличилось до 42 человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших при пожаре на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области увеличилось до 42 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

— Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы, — приводится цитата источника, знакомого с ситуацией.

По уточненным данным, 27 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, двое получают помощь в медучреждениях Пролетарского района, семеро наблюдаются в больницах Ростова-на-Дону, шестеро — в Санкт-Петербурге.

Все пострадавшие — пожарные, участвовавшие в тушении. Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщал о 41 пострадавшем, из которых 18 были госпитализированы, в том числе пятеро оказались в реанимации.

Добавим, пожар на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляла 10 тысяч кв. метров. Сейчас на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.

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