Количество пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 42 человек

Количество пострадавших при пожаре на складах с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области увеличилось до 42 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
— Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы, — приводится цитата источника, знакомого с ситуацией.
По уточненным данным, 27 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, двое получают помощь в медучреждениях Пролетарского района, семеро наблюдаются в больницах Ростова-на-Дону, шестеро — в Санкт-Петербурге.
Все пострадавшие — пожарные, участвовавшие в тушении. Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщал о 41 пострадавшем, из которых 18 были госпитализированы, в том числе пятеро оказались в реанимации.
Добавим, пожар на промышленных складах с дизельным топливом вспыхнул 18 августа после падения трех БПЛА. По состоянию на 20 августа, площадь пожара составляла 10 тысяч кв. метров. Сейчас на территории Пролетарского района действует чрезвычайной ситуации.