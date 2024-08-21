За поджог чужого авто осудили жителя Ялты

Установлено, что в августе прошлого года мужчина поссорился со своей знакомой и решил поджечь ее иномарку. Прибыв к месту ее жительства в поселке Гаспра, он увидел принадлежавший потерпевшей припаркованный автомобиль, облил его бензином, поджег тряпку, бросил ее под его колесо, после чего скрылся.