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За поджог чужого авто осудили жителя Ялты

Он причинил ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Суд признал виновным 33-летнего жителя Ялты в умышленном повреждении чужого имущества. Ему назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина поссорился со своей знакомой и решил поджечь ее иномарку. Прибыв к месту ее жительства в поселке Гаспра, он увидел принадлежавший потерпевшей припаркованный автомобиль, облил его бензином, поджег тряпку, бросил ее под его колесо, после чего скрылся.

Таким образом мужчина причинил ущерб в размере около 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.