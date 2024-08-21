За поджог чужого авто осудили жителя Ялты

Суд признал виновным 33-летнего жителя Ялты в умышленном повреждении чужого имущества. Ему назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Крыма.
Установлено, что в августе прошлого года мужчина поссорился со своей знакомой и решил поджечь ее иномарку. Прибыв к месту ее жительства в поселке Гаспра, он увидел принадлежавший потерпевшей припаркованный автомобиль, облил его бензином, поджег тряпку, бросил ее под его колесо, после чего скрылся.
Таким образом мужчина причинил ущерб в размере около 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.