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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Сумской области Украины при обстреле получил повреждения инфраструктурный объект, сообщило оперативное командование ВСУ «Север» в соцсети Facebook*.

Источник: AP 2023

«Сумская область… Краснополье… в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение», — говорится в публикации.

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.

Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская