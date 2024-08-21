В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили ВСУ

«Сумская область… Краснополье… в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение», — говорится в публикации.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях Украины объявлялась воздушная тревога.
Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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