В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже

Информация о драке поступила в дежурную часть вечером 18 августа. Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, конфликт произошёл около кафе на пляже в микрорайоне Мамайка в окружении отдыхающих. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, один из участников ссоры неподвижно лежит на земле.