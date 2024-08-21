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В Сочи начали проверку после массовой драки на пляже

Полиция проводит проверку после драки между двумя компаниями на пляже в Сочи.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Проверка проводится после драки между двумя компаниями, повздорившими в кафе на пляже в Сочи, сообщили в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале.

Информация о драке поступила в дежурную часть вечером 18 августа. Согласно видео, опубликованному в социальных сетях, конфликт произошёл около кафе на пляже в микрорайоне Мамайка в окружении отдыхающих. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, один из участников ссоры неподвижно лежит на земле.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора произошла между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе. Выяснять отношения они вышли на улицу», — сказано в сообщении сочинского УВД.

Дебоширы разошлись до приезда полиции, однако правоохранители организовали проверку, направленную «на установление участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего», пояснили в пресс-службе городского УВД.

В густонаселенном микрорайоне Мамайка расположены небольшие гостиничные комплексы, крупные санатории, городские пляжи «Русалочка», «Куба», «Фазатрон».