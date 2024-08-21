Подробности гибели крановщика в Краснодаре раскрыли следователи

Сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что могло привело к гибели крановщика. ЧП произошло на строительной площадке на улице 2-й Ямальской. Погибший сорвался с башенного крана с большой высоты, сообщает ИА KrasnodarMedia.