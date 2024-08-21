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Цветочный вор завёлся в одном из дворов в Новосибирске

Неизвестный мужчина также пытался украсть скульптуру гуся, но сломал её.

Источник: Соцсети

Жители района Шлюз жалуются на то, что всё лето с клумб в их дворе выкапывают цветы. Об этом обеспокоенные люди рассказали в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

Сообщается, что цветочный вор орудует ночью на улице Русская, 3. Так, недавно неизвестный мужчина приехал на машине и выкопал куст метельчатой гортензии — он попал на камеру с подъезда.

«Это было не спонтанно, человек заранее приехал, выжидал. С лопатой и ведром пошёл копать», — говорится в публикации сообщества.

А последний случай, по словам жителей, произошёл, ночью в среду, 21 августа: тот же мужчина пытался украсть с клумбы скульптуру гуся, однако сломал её.

В комментариях к посту пользователи призывают зафиксировать номер автомобиля, на котором приезжает мужчина, и передать информацию участковому.