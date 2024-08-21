Цветочный вор завёлся в одном из дворов в Новосибирске

Жители района Шлюз жалуются на то, что всё лето с клумб в их дворе выкапывают цветы. Об этом обеспокоенные люди рассказали в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск».
Сообщается, что цветочный вор орудует ночью на улице Русская, 3. Так, недавно неизвестный мужчина приехал на машине и выкопал куст метельчатой гортензии — он попал на камеру с подъезда.
«Это было не спонтанно, человек заранее приехал, выжидал. С лопатой и ведром пошёл копать», — говорится в публикации сообщества.
А последний случай, по словам жителей, произошёл, ночью в среду, 21 августа: тот же мужчина пытался украсть с клумбы скульптуру гуся, однако сломал её.
В комментариях к посту пользователи призывают зафиксировать номер автомобиля, на котором приезжает мужчина, и передать информацию участковому.