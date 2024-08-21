Кирпичная стена рухнула на парня в Красноярске во время демонтажа

Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash 21 августа.
Данные «МК в Красноярске» подтвердили в ГСУ СК России по региону. Там уточнили, что инцидент произошел еще днем ранее. Молодой человек, которого нашли по объявлению в интернете, должен был демонтировать кирпичную стену (по другим данным — перегородок). Kras Mash уточняет, что парня зовут Константин и ему 24 года. Он должен был получить за свои услуги 3500 рублей.
Во время работ конструкция обрушилась на молодого человека. По данным следственного ведомства, рабочий получил переломы и был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Состояние не уточняется.
В МУ МВД России «Красноярское» сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
В конце июля при работах в ТЦ «Атриум» в Красноярске на трех рабочих упала стена. Один погиб.