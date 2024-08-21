Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре Волгограда

По предварительной информации, напротив дома № 3А байкер начал движение по проспекту Ленина после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Вылетевшая на большой скорости иномарка со стороны улицы Краснознаменской стала преградой для мотоцикла. От сильного удара водитель байка отлетел на несколько метров вперед.