Мужчина утонул в заливе Днепра в Могилеве

Как рассказали в МЧС, 20 августа в 17.31 поступило сообщение, что в заливе реки Днепр по улице Софьи Ковалевской утонул мужчина. На берегу реки спасателей встретила женщина с ребенком. Она рассказала, что в заливе утонул ее муж. Погибший мужчина 1988 года рождения проживал с семьей в Гродно, а в Могилеве находился в командировке. Накануне к нему в гости приехала жена с ребенком. По словам жены, они семьей отдыхали на берегу залива Днепра. Около 17.00 ее муж пошел купаться и пропал из вида. Женщина сообщила в милицию, что ее муж утонул.