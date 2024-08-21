В Уфе 31-летний мужчина убил своего знакомого и спрятал тело в погребе сарая

Родители парня 16 февраля обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Он не вернулся домой и не отвечал на звонки. 9 августа тело пропавшего мужчины нашли в погребе сарая на улице Запотоцкого в Уфе. Сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве — жителя Альшеевского района.
Предварительно, в день убийства подозреваемый и его 26-летний знакомый арендовали дом, где проходило застолье. Между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом своего знакомого. Затем он спрятал тело в погребе сарая, завернув его в простыню.
Уголовное дело об убийстве уже возбуждено. Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативно сопровождать расследование уголовного дела.