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В Уфе 31-летний мужчина убил своего знакомого и спрятал тело в погребе сарая

В Уфе сотрудники полиции раскрыли убийство 26-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: МВД по РБ

Родители парня 16 февраля обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Он не вернулся домой и не отвечал на звонки. 9 августа тело пропавшего мужчины нашли в погребе сарая на улице Запотоцкого в Уфе. Сотрудники полиции задержали 31-летнего подозреваемого в убийстве — жителя Альшеевского района.

Предварительно, в день убийства подозреваемый и его 26-летний знакомый арендовали дом, где проходило застолье. Между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом своего знакомого. Затем он спрятал тело в погребе сарая, завернув его в простыню.

Уголовное дело об убийстве уже возбуждено. Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативно сопровождать расследование уголовного дела.