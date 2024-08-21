Двое детей погибли после ДТП на трассе в Ростовской области

Предварительно, 38-летняя водитель Suzuki, мать погибших ребят, не справилась с управлением, из-за этого машина съехала на правую обочину дороги и врезалась в препятствие. Судя по фотографии с места происшествия, вероятно, произошло столкновение с опорой освещения.