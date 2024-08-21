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Двое детей погибли после ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области иномарка Suzuki попала в ДТП, погибли двое детей.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ДТП унесло жизни двух детей. Эта трагедия произошла около 5 часов утра 21 августа на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 38-летняя водитель Suzuki, мать погибших ребят, не справилась с управлением, из-за этого машина съехала на правую обочину дороги и врезалась в препятствие. Судя по фотографии с места происшествия, вероятно, произошло столкновение с опорой освещения.

— В результате аварии погибли 12-летняя девочка и 10-летний мальчик. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что к этому моменту проверку по факту смертельного ДТП начали сотрудники прокуратуры. Также было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Донским водителям напоминают: при первых признаках усталости за рулем необходимо остановиться и отдохнуть. Нельзя находиться за рулем в утомленном состоянии.

Добавим, вчера в Ростовской области в ДТП с фурой погибла семья с трехлетним ребенком.