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Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области

КУРСК, 21 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен почти два десятка украинских штурмовиков в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

«Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.