Российские военные взяли в плен 18 солдат ВСУ в Курской области

«Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что черноморские морпехи взяли в плен 19 военнослужащих этой же 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ у курского села Ольговка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.