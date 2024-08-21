«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — сказал он.
Алаудинов заявил, что ВСУ перегруппируются на курском направлении
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заняты перегруппировкой на курском направлении. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.